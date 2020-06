Riesen-Smiley spiegelt Stimmung der Wiener wider

Auf einem Hochhaus in der Triester Straße in Wien prangt seit Donnerstag ein 1,5 Tonnen schweres Smiley aus Neonröhren und Stahl. Die Lichtskulptur geht Samstagabend in Betrieb und wird eine Woche lang die Stimmung der Wiener und Wienerinnen einfangen, und je nachdem mit einem traurigen oder einem fröhlichen Gesicht widerspiegeln.

Mehrere in der Innenstadt installierte Kameras werden dafür die Gesichtsausdrücke von Passanten einfangen, die Daten werden dann im Minutentakt an die Lichtskulptur auf dem Dach des ehemaligen Philips-Gebäudes übertragen. Das Smiley passt seinen Gesichtsausdruck an die durchschnittliche Stimmung an. "Es kann also nicht nur traurig und glücklich sein, sondern auch stufenlos alle möglichen Emotionen dazwischen darstellen", so Künstler Richard Wilhelmer.