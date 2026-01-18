Resonanzen: Auftakt zur Erinnerung an Vivaldis Waisenkinder

Mit Antonio Vivaldi verbindet man heute furiose Barockmusik – dass er sich auch um Venedigs Waisenkinder kümmerte, ist heute vor allem musikhistorisch Interessierten bekannt. Im Ospedale della Pietà wurde diesen Kindern eine musikalische Ausbildung zu Teil. Die Mädchen konzertierten in weißen Kleidern hinter Gittern und Vorhängen. Sie waren in ganz Europa bekannt. Ihnen widmete Vivaldi mehrere Violinkonzerte.

Jordi Savall, einer der Pioniere historischer Aufführungspraxis, erinnerte an dieses Mädchen-Orchester beim Eröffnungskonzert des Festivals für Alte Musik, Resonanzen. Das rückt in seiner aktuellen Ausgabe bis 25. Jänner die „Frau in der Musikgeschichte“ ins Zentrum. Die Musikerinnen von Savalls Formation Concert des Nations, die ohnehin aus 50 Prozent Damen besteht, spielten in klassischem Schwarz im Stehen. Der Klang ihrer historischen Instrumente entfaltete sich jedoch nur bedingt im Großen Saal des Konzerthauses.

Savall führte durch die drei Concerti im ersten Teil mit Bedacht. Solo-Geigerin Alfia Bakieva setzte sich wippend und manchmal auch distonierend in Szene. Im Programmheft beschreibt Savall sie als Idealbesetzung für seine Aufführung von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“. Warum, erschloss sich nicht. Savall setzte eigenwillig auf milde meteorologische Verhältnisse und sagte zwischen den Sätzen die Jahreszeiten an. Viel Applaus.