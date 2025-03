Erfüllt vom Klang der Musik: Kultmusical "The Sound of Music" ist 60

Jeder im Lokal kennt das Lied, das Julie Andrews als Jungnonne Maria im Musikfilm „The Sound of Music“ den neugierigen Trapp-Kindern beibringt. Der Spielfilm, der am 2. März 1965 im Rivoli Theatre in New York Weltpremiere feierte, bezieht sich zwar auf eine österreichische Familie und wurde auch großteils in Österreich gedreht, doch beliebt ist er vor allem im Ausland.

"Geschönte Lüge"

Auch wenn die Kritiker bei der Premiere geteilter Meinung waren, ihn die amerikanische Filmkritikerin Pauline Kael sogar als „geschönte Lüge“ abstrafte: Wenn Julie Andrews in der Eröffnungsszene mit ausgebreiteten Armen die sommerliche Almhöhe in Berchtesgaden hinaufläuft und davon singt, dass die Berge vom Klang der Musik erfüllt sind, ist es um viele Briten geschehen. Die herzerwärmende Liebesgeschichte in einem so dunklen Teil der Geschichte; die mitreißenden Lieder; und mit Julie Andrews eine britische Ikone in der Hauptrolle.

Der Film ist oft eine der ersten Referenzen, auf die man als Österreicherin angesprochen wird. An britischen Schulen wird das Stück mit Vorliebe für die jährliche Theateraufführung verwendet. Und für viele Familien ist es ein Fixstarter während der Weihnachtsfeiertage: ein besinnlicher Film für eine besinnliche Zeit, wenn alle mitsingen und stets an denselben Stellen gerührt sind.