Regisseur Kaneto Shindo gestorben

Dieses Thema sollte der am 22. April 1912 in Hiroshima geborene Regisseur später noch mehrmals aufgreifen. Der Film wurde bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes aufgeführt und erhielt auf dem Internationalen Filmfestival Karlovy Vary einen Friedenspreis. Shindos berühmteste Filme entstanden in den 60er Jahren. Dazu zählen das Drama "Die nackte Insel" ("Hadaka no shima"), mit dem er 1961 den Großen Preis beim Internationalen Filmfestival in Moskau gewann, sowie der Horrorfilm "Onibaba" ("Die Töterinnen"), einem seiner im Westen bekanntesten Werke. In diesen und anderen Streifen stehen oft starke Frauenfiguren im Zentrum der Handlung.



Er erlernte das Drehbuchschreiben während seiner Zeit als Art Assistant für den berühmten Filmregisseur Kenji Mizoguchi. Shindo drehte später neben Spiel- auch Dokumentarfilme, darunter " Kenji Mizoguchi: The Life of a Director" (1975) über seinen wichtigsten Mentor. Zudem machte sich der Japaner auch als Verfasser von Büchern zur Theorie des Filmemachens und Drehbuchschreibens einen Namen. Mit seinem letzten Film "Ichimai no hagaki" ("Postcard) gewann er 2010 den Sonderpreis der Jury beim Internationalen Filmfestival in Tokio und wurde damit von Japan auch ins Rennen um den diesjährigen Auslandsoscar geschickt. Am Dienstag erlag er seiner Altersschwäche in seinem Haus in Tokio.