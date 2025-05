Regisseur Hanspeter Horner 68-jährig gestorben

Der seit langem in Österreich lebende Schweizer Regisseur Hanspeter Horner, bekannt u.a. durch seine langjährige Regietätigkeit mit Justus Neumann und zuletzt vor allem als Dozent an der Kunstuniversität Graz und als Regisseur für das Steudltenn Festival im Tiroler Zillertal tätig, ist am Freitag an einer Krebserkrankung im Wiener AKH gestorben. Das gab seine Familie der APA bekannt. Horner wurde 68 Jahre alt.

Hanspeter Horner wurde am 10. November 1956 in Zürich geboren. Nach seinem Lehrabschluss als Offsetkopist an der Kunstgewerbeschule Zürich absolvierte er von 1978 bis 1980 eine Clown- und Schauspielausbildung bei Jacques Le Coq in Paris. Seit 1988 war er als freischaffender Regisseur tätig. Nach einer ersten Zeit in der Freien Szene in Zürich arbeitete er schon bald in Österreich - am Theater Phönix Linz, am Wald4tler Hoftheater, am Landestheater Vorarlberg, dem Walk Tanztheater Feldkirch, dem Mezzanin Theater Graz oder am Theater in der Josefstadt, wo er 2003/4 Hans Gratzer in dessen Kurzzeit-Intendanz auch als Co-Regisseur zur Seite stand.

Mit Justus Neumann eng verbunden

Horner, der seit 1996 einen Lehrauftrag an der Kunstuniversität in Graz hatte und auch am Theater am Neumarkt und für das Zürcher Theaterspektakel, am Stadttheater Bruneck in Südtirol oder in Liechtenstein inszenierte, war dem freien Theaterschaffen stark verbunden. Zum Ausdruck kam das etwa in seiner langjährigen künstlerischen Partnerschaft mit dem nach Tasmanien ausgewanderten Schauspieler Justus Neumann.