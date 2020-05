Redfords neuer Film: Packendes Justizdrama

Corey ist tot, gestorben an einer Überdosis Heroin. Was von dem jungen Skater bleibt, ist ein leerer Raum, eine Matratze am Boden, Aschenbecher und Leerflaschen. Und seine oft seltsam emotionslosen Freunde, Bekannte und Verwandte, die sich anlässlich seines Begräbnisses am Rande von Baltimore in Putty Hill zusammenfinden.



"White Trash" ("weißer Abfall") nennt man abfällig in Amerika jene untere Mittelschicht, die in "Putty Hill" zur Ansicht kommt. Tätowierte Typen, die aussehen wie Wrestler, Kinder, die Kriegsspiele im Wald veranstalte, langhaarige Girls, die herumhängen, Menschen mit verlebten Gesichtern, die in einer Karaoke-Bar Bier trinken und des Toten gedenken: In Matt Porterfields zweiter Arbeit, die zwischen Spiel- und Dokumentarfilm gekonnt changiert, spielen Jugendliche von den Rändern Baltimores eine improvisierte Version ihrer selbst. In stimmungsstarken Bildern schafft Porterfield das impressionistische Porträt von Menschen im Arbeiterklassen-Milieu, ohne so etwas wie eine Sozialstudie anzustreben.



Im Gegenteil: Das "Coming of Age", das Erwachsenwerden von Jugendlichen - ein viel begehrter Topos im amerikanischen Kino - erzählt Porterfield als einen Akt der Erschöpfung, dessen melancholische Schönheit sich der genauen Beobachtung von Menschen und ihren Lebensorten verdankt. Gedreht mit einem Mini-Budget, liefert "Putty Hill" eine manchmal lyrische, manchmal rätselhafte, immer starke Spielart des Realen. - Alexandra Seibel



INFO: DRAMA. USA 2010. 84. Min. Von Matthew Porterfield. Mit Sky Ferreira.



KURIER-Wertung: **** von *****