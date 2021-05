Red Bull BC One Cypher Austria 2021 steigt in Wien

Favoriten

Wer heuer gewinnen möchte, muss sich wieder am B-Boy The Wolfer vorbeitanzen. Der Tiroler hat den Red Bull BC One Cypher Austria bereits zwei Mal gewonnen. Mit dem Sieg des Last Chance Qualifiers hat er 2018 sogar den Einzug ins Weltfinale des Red Bull BC One in Zürich geschafft. Er ist der, den es bei den B-Boys zu schlagen gilt.

Sein Pendant ist B-Girl Sina: Sie hat es im Vorjahr als erstes B-Girl überhaupt aus Österreich geschafft, sich für ein Red Bull BC One World Final zu qualifizieren. B-Girl Sina reist aus Innsbruck an, um zu unterstreichen, dass sie wie beim Red Bull BC One World Final 2020 in Salzburg auch im nächsten Weltfinale Österreich vertreten will. Sie hat mit ihren Moves nachhaltig Eindruck in der Breaking-Weltelite hinterlassen und wertvolle Erfahrungen gesammelt und gilt als eine der heimischen Hoffnungen auf einen Startplatz bei der Breaking-Olympiapremiere 2024 in Paris.

Am 22. Mai 2021 wollen die beiden mit ihrem einzigartigen Style auch beim Red Bull BC One Cypher Austria 2021 die internationalen Judges wie B-Boy Lilou und B-Boy Lagaet überzeugen und damit ihrer Favoritenrollen gerecht werden. Doch die Konkurrenz schläft nicht, hat neue Moves im Gepäck und ist beflügelt von der Chance, ihre Stars im Eins-gegen-Eins Battle zu schlagen. Die österreichischen Breaker sind bis in die Haarspitzen motiviert, denn Battles sind immer für eine Überraschung gut und das KO-System erlaubt keine Fehler. Somit ist Spannung bis zum letzten Headspin garantiert.