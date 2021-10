Rebecca Horn im Kunstforum: Sie schwankt, aber sie geht nicht unter

Nicht nur die Ausstellungstechnik, auch das Werk selbst erscheint dabei in vielerlei Hinsicht als Herausforderung der Statik: Man wird keine festen Skulptursockel finden, dafür lanzenartige Pendel, die teils bedrohlich kreisen, Quecksilber, das in einem Kasten umherwabert, Schaukeln, von der Decke hängende Winchester-Gewehre, die sich in einem mechanischen Tanz zueinander bewegen, um dann rote Farbe abzuschießen – „High Moon“ heißt die Arbeit mit Anklang an die Western-Ästhetik.

Im Souterrain laufen dazu Filme wie „Der Eintänzer“ (1978), in denen die Charaktere ebenso den Boden unter den Füßen zu verlieren scheinen. Zwischen 1972 und 1990, erklärt Kuratorin Bettina M. Busse, war Horn vor allem als Filmemacherin tätig, wobei sich das bildnerische Werk vielfach mit dem Bewegtbild überlagert. Viele Objekte – darunter das Piano – hatten auch Rollen in Horns Filmen.

Die Genese dieser Maschinen und scheinbar belebten Objekte erschließt sich in der Schau nach und nach. Als biografische Zäsur gilt dabei eine Lungenvergiftung, die sich Horn 1967 bei Experimenten mit Polyester und Fiberglas zuzog und die einen fast einjährigen Krankenhausaufenthalt zur Folge hatte.