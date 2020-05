Sound-Pionier Ray Dolby ist tot

Ray Dolby besuchte die High School in San Francisco und studierte an der Universität Stanford. Anschließend begann er bei der Firma Ampex, für die er die Elektronik des ersten benutzerfreundlichen Videokassetten-Aufnahmegeräts entwickelte.

Mit Anfang 30 gründete er in London seine eigene Firma und widmete sich der Entwicklung von Audio-Technologien, die Einzug in die besten Aufnahmestudios hielten. In den 1970er-Jahren trugen Kassettenrekorder mehrerer Hersteller das Logo Dolby. Später widmete sich der Ingenieur verstärkt dem Kino-Sound.

Dolby hielt mehr als 50 Patente. Seine letzte Erfindung war das System Atmos, das Befehle an einzelne Lautsprecher aussendet, so dass Geräusche wie Regentropfen oder Fußstapfen so klingen, als kämen sie von verschiedenen Stellen im Kino.

Nach der Pleite des Kodak-Konzerns erreichte Dolby im vergangenen Jahr die Umbenennung des Kodak Theatres in Los Angeles, in dem die jährliche Oscar-Verleihung stattfindet, in Dolby Theatre. Ein entsprechender Vertrag war im vergangenen Jahr für zunächst 20 Jahre geschlossen worden.