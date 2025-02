Ray Dalton: Der Sänger fremder Superhits will es nun selbst wissen

Trainiert hat Dalton seine Stimme schon als Kind. „Meine Eltern konnten eigentlich überhaupt nicht singen, aber wenn sie es taten, spielten sie in der Küche verrückt, klopften mit Holzkochlöffel auf Töpfen herum, und ich dachte, wenn ich singe, fühle ich mich so frei, wie sie sich gerade aufführen.“ Also startete der Junior im Kinderchor seiner Heimat Seattle, wo er klassische Songs sang, und wechselte später in den legendären Gospel-Chor „Total Gospel Experience“.

Karrierestart

Stattdessen begann er mit Camila Rechhio, einer Chor-Kollegin, an Songs zu arbeiten. „Sie hat immer CDs mit Rappern gemacht, wo sie den Refrain sang. Das wollte ich auch, also hat sie mich mit dem Rapper Scribes zusammengebracht, für den wir einen Song schrieben. Das war der Einstieg in diese Szene, und immer mehr Leute wollten dann mit mir einen Song schreiben und aufnehmen.“

Dalton arbeitet schon vor Macklemores Durchbruch mit dem Rapper zusammen und war in dieser Phase des Welterfolges drei Jahre mit ihm auf Tour. Dalton ist dankbar, dabei gewesen zu sein, war danach aber ausgebrannt. Und: „Ich habe wegen der vielen Features ein paar sehr schlechte Verträge unterschrieben und war enttäuscht von der Musikindustrie. Aber ich spürte auch noch so viel Liebe und Feuer für das Singen. Also beschloss ich, das Soloalbum ,Thee Unknown‘ zu machen. Das hat schon ein bisschen Mut gebraucht. Aber nachdem ich so viele Jahre anderen meine Stimme geliehen habe, ist es jetzt auch super aufregend, als Solist und Headliner meiner eigenen Shows unterwegs zu sein.“