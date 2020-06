Rauriser Literaturtage mit Kritik an Superreichen

Robert Menasse

Undsetzte noch eins drauf. Zuerst aber las er eine wunderbar leichte, einfache und amüsante Erzählung über einen Buchhändler und dessen Vergangenheit in der militant-linken Wiener Anarcho-Szene der 70er-Jahre. "Ich kann jeder sagen" ist der Titel dieses neuen, liebenswert-ehrlichen Textes, in dem der Autor den Bogen spannt von der Heiligkeit bis zur Lächerlichkeit dieser Zeit und ihrer Menschen. Im folgenden Autorengespräch zum Thema "Kapital.Gesellschaft" aber legteerst richtig los und hielt ein ebenso flammendes wie hoffnungsvolles Plädoyer für die, die "im Gegensatz zu sämtlichen Friedensverträgen als einzige in der Lage ist, Nationalismus zu überwinden und Krieg in Europa zu vermeiden. Schlüssig argumentiert, gut vorgetragen und - trotz der späten Stunde - ausdauernd beklatscht.

Das kann man von der Lesung von Katrin Röggla nur eingeschränkt behaupten. Die in Berlin lebende Salzburgerin fetzte in ihren teilweise neuen Erzählungen von Konferenz zu Meeting, von Berlin nach Hongkong und zurück und vom Privaten ins Gesellschaftliche ohne dabei Bezugspunkte und Positionen klar zu stellen. Unruhig wirkten diese Erzählungen, und auch im Autorengespräch schien sich Röggla nicht wirklich wohlzufühlen.

Insgesamt aber dürften die Literaturtage trotz dieses konkreten und verbindlichen Generalthemas gut funktioniert haben. Die Säle waren voll, wenn auch nicht so berstend wie in vergangenen Jahren. Dafür waren diesmal viele junge Menschen bei den weniger dicht gedrängten Lesungen in Rauris und die Stimmung war konzentriert und entspannt zugleich. Und sogar die Lyrik habe funktioniert, wie Co-Intendant Manfred Mittermayer im APA-Gespräch betonte. "Die Leute haben getobt bei diesem kompakten Nachmittagsformat mit Musik. Ich glaube die Mischung ist einfach geglückt."