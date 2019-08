Lustvoll zündeln für 100.000 Fans

Doch im KURIER-Interview erklärte er: „Es war wirklich wunderbar. Wir haben wieder so einen Respekt voreinander bekommen, das hätte ich mir nicht mehr erwartet. Es war so ein Miteinander wie in der Zeit rund um das erste Album. Es hat zwar tierisch lange gedauert, aber wir hatten Spaß dabei.“

Das lag auch daran, wie er dem Metal Hammer erzählte, dass er selbst dazugelernt hat: „Früher habe ich versucht, bestimmte Dinge durchzudrücken, weil ich eine genaue Vorstellung davon habe, wie etwas klingen soll. Das hat dazu geführt, dass mich keiner mehr leiden konnte. Diesmal habe ich mich da zurückgenommen.“ Das so entstandene Album ist laut Kruspe ein Ausdruck der Musikalität der Band. Diese war wegen der protzigen Pyro-Show in der öffentlichen Wahrnehmung oft in den Hintergrund getreten.