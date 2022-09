Rammstein kommen nach Wien - und verlängern um ein zweites Konzert

Stadion-Metal

Stattfinden wir das Event wie schon 2019 im Ernst-Happel-Stadion - natürlich mit allem, was die Fans an Rammsteins opulenter optischer Inszenierung von harter Rockmusik lieb gewonnen haben: Eine Bühnenkonstruktion, die auch schon mal ein Stadiondach überragt, die Funken und Flammen schlagende Show und die perfekt eingespielte Band, die ihren Sound sowohl mit Humor als auch mit Pathos zum Leben erweckt und so ein Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis macht