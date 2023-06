RAF Camora auf Platz 1 der deutschen Album-Charts

In den Single-Charts ist weiterhin der „Friesenjung“ von Ski Aggu, Joost & Otto Waalkes ganz vorne. Auf Platz zwei verharrt „Komet“ von Udo Lindenberg & Apache 207. Das Lied „Tabu.“ von Yung Yury & Damn Yury wurde auf Tiktok populär und schafft es in dieser Woche auf Platz drei. Dahinter liegt die Musikerin Ayliva mit „In deinen Armen“. Auf Platz fünf steigt Luciano ein mit dem Lied „We Too Deep“.

Vergangene Woche hatte der Rapper beim Wiener Donauinselfest für einen Massenansturm gesorgt. In der aktuellen Wertung in Österreich (Stand 27. 6.) hält die Single "Strada" (mit Ahmad Amin) die Top-Platzierung.