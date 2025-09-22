Rachlin dirigiert temporeich-beschwingt Grieg und Dvořák

Von Emilia Beutler Als inoffizieller Abschluss des Herbstgold-Festivals in Eisenstadt dirigierte Intendant Julian Rachlin das Programm des letzten Konzerts am Samstag auch am Sonntag im Rahmen eines Jeunesse-Konzerts im Musikverein. Unter dem Titel „Aus der Neuen Welt“ spielte das norwegische Kristiansand Symfoniorkester energiegeladen Stücke von Dvořák und Grieg unter der Leitung eines eben so beschwingten Dirigenten.

Nach einem klanglich starken und musikalisch fröhlichen Einstieg mit Antonín Dvořáks Karnevals-Ouvertüre folgte Edvard Griegs Klavierkonzert in a-Moll. Die gerade einmal 18-jährige Solistin Alexandra Dovgan, mehrfache Wettbewerbspreisträgerin und gefördert von Grigori Sokolov, bewies dabei erstaunliche Virtuosität und Energie. Doch trotz des mächtigen, actionreichen Charakters des Klavierkonzerts glänzte die junge Pianistin besonders in den ruhigen, emotionalen Stellen des zweiten und dritten Satzes. Noch besser konnte sie das Gefühl für feine, empfindsame Stücke aber durch die Zugabe, einem schnell gespielten Fantaisie-Impromptu Chopins, beweisen.