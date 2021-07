Queen Elizabeth verleiht Van Morrison die Ritterwürde

Queen Elizabeth II. hat dem nordirischen Musiker Van Morrison die Ritterehre zuerkannt. Der 69 Jahre alte Sänger ("Have I Told You Lately That I Love You?") darf sich nun "Sir" nennen, wofür der traditionelle Ritterschlag notwendig ist.

Morrisson steht an der Spitze einer Liste von Ehrungen, die die Königin alljährlich zu ihrer Geburtstagsfeier "Trooping The Colour" ausspricht. Ausgesucht werden die Geehrten von der britischen Regierung. In früheren Jahren hatten zahlreiche berühmte Musiker, etwa Paul McCartney, Mick Jagger und Bob Geldof, die Ritterehre erhalten.

Die farbenfrohe Geburtstagsfeier steigt an diesem Samstag auf dem Londoner Antreteplatz Horseguard's Parade. Der eigentliche Geburtstag der Queen (89) ist im April, sie feiert jedoch stets im Juni, weil dann das Wetter in Großbritannien erwartungsgemäß besser ist.