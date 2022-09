Punkrockband NOFX dürfte vor Auflösung stehen

Die prägende Punkrockband NOFX, die nach der Gründung 1983 gemeinsam mit Bands wie Bad Religion, Green Day und The Offspring die 1990er prägte, dürfte vor der Auflösung stehen. "Das nächste Jahr wird unser letztes sein", kommentierte "Fate Mike" Burkett laut US-Medienberichten auf Instagram, was später aus dem Umfeld der Band bestätigt worden sei. Zum 40-Jahr-Jubiläum wolle man sich in Los Angeles, wo man gestartet ist, auch verabschieden.

NOFX haben 14 Alben veröffentlicht, das erfolgreichste war " Punk in Drublic" (1994).