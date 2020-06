Psychoanalytikerin Mitscherlich ist tot

Im Jahr 1917 als Tochter einer deutschen Lehrerin und eines dänischen Arztes geboren, wuchs sie während der Nazi-Diktatur in Dänemark und Deutschland auf. Nach dem Medizin-Studium arbeitete sie vorübergehend in der Schweiz, wo sie Alexander Mitscherlich kennen lernte. Der Psychoanalytiker (1908-1982) war in zweiter Ehe verheiratet und Vater von vier Kindern. Ihren gemeinsamen Sohn zog Margarete Nielsen die ersten Jahre mit Hilfe einer Freundin und ihrer Mutter alleine auf - in den 50er Jahren ein Skandal. Später heiratete das Paar doch und begründete damit eine jahrzehntelange Liebes- und Arbeitsbeziehung, eine Lebens- und Denkgemeinschaft.



Gemeinsam arbeiteten die beiden zunächst in einer psychosomatischen Klinik in Heidelberg, später am Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt, wo Margarete Mitscherlich zeitweise die psychoanalytische Ausbildung leitete. Gemeinsam schrieben sie für das Nachkriegsdeutschland prägende Bücher wie "Die Unfähigkeit zu trauern" (1967) über die kollektiven Verdrängungsmechanismen der Gesellschaft. Später wandte sich Margarete Mitscherlich der Frauenbewegung zu. In ihrem bedeutendsten eigenen Buch, "Die friedfertige Frau" (1985), legte sie dar, dass Frauen nicht von Natur aus weniger aggressiv sind, sondern ihr vermeintlich ausgleichendes Wesen nur erlernt haben.