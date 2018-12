Promis im Museum: Die neuen Kunstvermittler

Dabei leben prominente Fürsprecherinnen und Fürsprecher ihre Begegnungen mit Kunst vor der Kamera vor: In der Wien-Folge (9.12., 15.35 Uhr, ARTE; 10.12., 23.15 Uhr, ORF 2) wirbelt Design-Ikone Vivienne Westwood durchs Kunsthistorische Museum (KHM), bewundert Velázquez’ Mädchenbildnisse und die Kinder in Bruegel-Gemälden („ich wünschte, Kinder würden heute noch so spielen!“). Für weitere Folgen holte das Produzententeam den Opernstar Joyce DiDonato in den Prado in Madrid oder Designer Wolfgang Joop in die Uffizien in Florenz.

Das Konzept, prominente Persönlichkeiten Aufmerksamkeit für oft als „schwierig“ verschriene Kunst generieren zu lassen, ist nicht neu – es hat aber seine Tücken. In Wien sorgte eben erst US-Kultregisseur Wes Anderson für gehörigen Wirbel, als er zur Eröffnung der Ausstellung, die er mit seiner Partnerin Juman Malouf im KHM kuratiert hatte (bis 28.4. 2019), auch seine Kumpanen Bill Murray und Tilda Swinton mitbrachte. Dass Anderson die Pressekonferenz schwänzte, erscheint rückblickend als klug – sein Promi-Glamour hätte die kleine, dichte Ausstellung restlos überstrahlt.