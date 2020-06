Prince in Wien: Alterslos im Purpurregen

„Wisst ihr eigentlich, wie viele Hits ich habe?“, rief er dann hinter der Keyboardburg hervor, gegen die er kurz die Gitarre eingetauscht hatte.

Es sind viele. Viele, viele, viele.

Und er spielte auch sehr viele davon, in zweieinhalb Stunden, so viele, dass das Konzert phasenweise zu einem Dauermedley wurde, bei dem Prince von seinem Talent ein- und zuweilen auch überholt wurde. Prince kann Musik, er gleicht einem quirligen Kartentrickser, der immer neue Wendungen im Ärmel hat. "1999" wurde ein fast bis ins Abstrakte harmonisierter Stampfer, "Kiss" ein schwer schreitender und dadurch umso eindringlicherer Poprocksong. Das Publikum durfte sich den Kuss übrigens dorthin auf den eigenen Körper imaginieren, wo es wollte. Später wackelte Prince ausführlich mit dem Po.

Viele weitere Lieder kamen in neuem Gewand vorbei. Ausgeschmückt mit zahlreichen Liebesbekundungen zum Wiener Publikum. Mit „Let’s Go Crazy“ schaltete Prince die Publikumsbegeisterung ein. Als wäre es das Normalste der Welt, knapp 10.000 durchaus unterschiedlich lange an das Oeuvre des Multiinstrumentalisten herangewachsene Menschen um den musikalischen Finger zu wickeln. „Nothing Compares 2 U“ wurde dann zur ersten Mitsinggelegenheit für das Publikum, das auf Fingerzeig brav kurzfristig ein Ticket gekauft, vor der Stadthalle Schlange gestanden hatte, die Halle dann auch respektabel füllte.

Und die Finger vom Handy ließ.

Denn auch die nicht ganz so einfache Seite des Stars schaute vorbei: Er wolle Gesichter sehen, keine Technologie. Sprich: Keine Handys. Eine eigentlich gute Sache (man wunderte sich, wie dunkel es früher bei Konzerten gewesen sein musste, ja, jetzt erinnern wir uns wieder an die 80er). Aber es wurde auf letztlich unangenehme Weise exerziert: Leuchtete irgendwo ein Handyschirm auf, richteten schwarz gekleidete Securityanstandsdamenundherren gleißende Flacker-Lichter auf den Sünder. Und gingen dem auch schon mal persönlich nach. Was weit mehr nervte, als ein paar Handyschirme.

Nach zwei Stunden durfte das Publikum dann doch: Prince erlaubte das Gruppenhandyleuchten ("alle! alle!"), und das war nett.

Und zuvor gab es die Konfettikanone bei „Purple Rain“, Prince holte mehrfach zum Höhepunkt aus, ließ dann lila und weiße Ballons Richtung Hallendecke steigen, und schöner, nein schöner wird es nicht.