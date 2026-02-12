Prime Video verfilmt weiteren Fitzek-Bestseller

Amazons Streamingdienst lässt den Fitzek-Bestseller "Der erste letzte Tag: Kein Thriller" verfilmen. "Der deutsche Prime-Original-Film ist das dritte Projekt der Kooperation zwischen Sebastian Fitzek, Ziegler Film und Prime Video Deutschland", teilt der Streamingdienst mit.

Zuvor kamen bereits die Thriller "Die Therapie" und "Der Heimweg" als Filme bei Prime Video heraus. "Der erste letzte Tag" sei nun die erste Komödie von Fitzek (54), die als Film adaptiert werde. Wann der Film genau zu sehen sein wird, ist noch unklar. Gerade wird erst gedreht.

"'Der erste letzte Tag' ist eine Geschichte, die mir sehr am Herzen liegt, weil sie anders ist als vieles, was ich sonst schreibe – auch wenn das Thema Tod mich selbst in einer Komödie offenbar nicht loslässt", sagte Fitzek laut Prime.