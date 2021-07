Presserat beschäftigt sich erneut mit Jeannée

Der Presserat wird auch im Fall einer zweiten Kolumne von Krone-Kolumnist Michael Jeannée tätig werden, bestätigte das Selbstkontrollorgan dem KURIER. Nachdem er bereits das Fußball-WM-Semifinale zwischen Brasilien und Deutschland zum Anlass genommen hatte, NS-Anspielungen in seine Kolumne zu verpacken, legte er in der Donnerstag-Ausgabe der Krone noch einmal nach. Erneut an Joachim Löw gerichtet, schreibt er "aus aktuellem Anlass" von "Ihrem totalen 7:1-Sieg" und lobt die "deutschen Tugenden in elf deutschen Sportlern". Ein Teil dieser "Post von Jeannée" ist eine Wiederholung der Kolumne, die bereits am Dienstag erschienen ist. Darin wandelte er das Deutschlandlied ab, zitierte ein altes SA-Kampflied und sehnte den " Endspielsieg" herbei.

Jeannée spielte damit auf eine alte Nazi-Diktion an, der Text wurde in der Morgenausgabe schlussendlich um zwei Sätze gekürzt. Die Abwandlung des Deutschlandliedes mit "Jogi, Jogi, über alles, über alles in der Welt" findet sich nun neuerlich.