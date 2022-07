"Butterfly“ in Bregenz: Wetterpech in der Star-Wars-Welt

Eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn war noch nicht klar, ob die Premiere von Giacomo Puccinis „Madame Butterfly“ auf der Seebühne in Bregenz stattfinden kann. Doch dann stellte der Regen rechtzeitig sein Abendwerk ein. Berechtigte Hoffnung also auf einen ungestörtes Spiel auf dem See. Sie hielt jedoch nicht lang. Zunächst leistete man gegen den leicht einsetzenden Regen noch Widerstand. Um 22.14 Uhr war dann Schluss am See. Ein Gewitter verdrängte die Aufführung ins Festspielhaus. Was bis dahin von Regisseur Andreas Homokis Inszenierung zu sehen war, überzeugte.