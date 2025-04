Premiere von Lukas Resetarits geglückt: "Granfluencer" im Feinripp

Nummer 30

Seit 1977 („Rechts Mitte Links“) steht Lukas Resetarits mit Kabarettprogrammen auf der Bühne. „Glück“ ist sein Dreißigstes. Regisseurin und Co-Autorin: Kathrin Resetarits

Termine

Die nächsten Spieltermine im Wiener Stadtsaal: 5., 13., 20. April, 19., 20. Mai; die abgesagte Premierenvorstellung vom 20. März wird am 14. September nachgeholt, die ausgefallenen Spieltermine vom 27.. und 28. März am 6. und 19. Juni. Am 9. Juli wird Resetarits in der Reihe „Intermezzo“ in der Wiener Staatsoper auftreten