"Power 100": Die Mächtigen der Kunstwelt und ihre Herausforderer

Die Rangliste „Power 100“ gilt als ein Gradmesser für die Machtverhältnisse in der globalen Kunstwelt. Doch diese hat ein zwiespältiges Verhältnis zur Macht: Während Künstler, Kuratoren, Museumschefs und Sammler wie eh und je um einfluss rittern, stehen etablierte Strukturen unter Dauerbeschuß: Mäzene verloren im vergangenen Jahr wegen der unsauberen herkunft ihres Geldes den Rückhalt, Museen mussten sich für ihren Umgang mit dem kolonialistischen Erbe verantworten, Führungseliten wurden und werden wegen mangelnder Diversität im Hinblick auf Geschlecht und ethnischer Herkufnt zerpflückt.

Das von der Zeitschrift "Art Review" zusammengestellte Ranking bildet diesen Zwiespalt ab.So steht auf Platz eins in diesem Jahr Glenn D. Lowry, Direktor des frisch sanierten Museums of Modern Art ( MoMA) in New York. Lowry wagte in einem der wichtigsten Kunstmuseen der Welt das Experiment, eingefahrene Wege zu verlassen und nicht mehr in Ehrfurcht vor Picasso und Co. den Blick auf andere Kontinente zu vernachlässigen. Lowry wolle eine „globalere Repräsentation der Kunstgeschichte und der Diversität der Künstler“, so „ArtReview“. Außerdem verantwortet Lowry bereits die zweite große Erweiterung seines Gebäudes während seiner Amtszeit - ein Kunststück, für das der Kulturmanager hunderte Millionen Dollar an Sponsorengeldern einsammeln musste.