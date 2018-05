Post Otto Wagner: Von der Postsparkasse zur Postmoderne

Zeichnung: Otto Wagner, K. k. Postsparkassenamtsgebäude in Wien Imperial Royal Postal Savings Bank in Vienna © MAK | Skizze „I am a Monument”: Robert Venturi, 1968, in: Venturi, Robert/Scott Brown, Denise/Izenour, Steven, Learning from Las Vegas, Cambridge, MA 1972, überarb. Auflage 1977. Courtesy of Venturi, Scott Brown and Associates, Inc. | Grafik: Cin Cin, Vienna /cincin.at

Mit freundlicher Unterstützung von

BAWAG PSK

SIGNA

Medienpartner

Kurier

Die Ausstellung wird durch die finanzielle Unterstützung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung realisiert und ist Bestandteil des Projekts „Bilaterale Designnetzwerke“ im Rahmen des Programms INTERREG V-A Österreich-Tschechische Republik.

MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst

Stubenring 5, 1010 Wien



Öffnungszeiten

Di 10:00–22:00 Uhr

Mi–So 10:00–18:00 Uhr

Mo geschlossen