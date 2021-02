Pop-Star Roosevelt: Lokalpatriotismus in den Clubs bald gefragt

„Ich dachte darüber nach, was eine Weiterentwicklung für dieses Album wäre, welcher Richtung die richtige ist. Und dann kam ich drauf, dass ich mich nicht für einen Stil entscheiden muss, sondern nur machen muss, was sich gut anfühlt. So ist der Song eine Hymne darauf, sein Ding durchzuziehen.“

Auch wenn Roosevelt, der Schlagzeug, Klavier und Gitarre spielt und als DJ begann, heute selten auflegt, macht er sich Gedanken über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Clubkultur. „Natürlich werden leider einige Clubs zusperren müssen“, sagt er. „Ich glaube aber, dass das auch einen positiven Aspekt hat. Denn bisher war die elektronische Szene ein großer Wanderzirkus. DJs waren Globetrotter, zu denen man ging, wenn sie in der Stadt waren. Wenn aber nach der Pandemie neue Clubs entstehen, werden dort eher lokale DJs auflegen, weil es für die – und auch die Clubs, die überlebt haben – vom Budget her nicht zu stemmen sein wird, die Durchstarter der Szene aus New York oder London einzufliegen. Und ich denke, dass das Publikum auch bereit sein wird, die Lokale der eigenen Stadt dabei zu unterstützen und sie so wieder aufzubauen.“