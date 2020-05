Taylor Swift siegt bei Billboard Music Awards

Taylor Swift heißt die große Siegerin bei den Billboard Music Awards. Die 25-Jährige gewann am Sonntagabend (Ortszeit) in Las Vegas acht der Preise, vor allem in wichtigen Kategorien. Iggy Azalea, Pharrell Williams und Sam Smith gewannen jeweils drei, One Direction und John Legend zwei Preise. Swift war in 14 der etwa 40 Kategorien nominiert. Sie gewann den wichtigsten Preis als "Top Artist", aber auch die Preise als beste Künstlerin und für das beste Video. Die Preise der Hitlistenmacher Billboard sind nicht ganz so prominent wie die Grammys oder die American Music Awards, aber dennoch in der Branche hochbegehrte Preise.

In der Kategorie "Country" räumte die ehemalige Prinzessin des ländlichen Midwest-Sounds übrigens keinen Preis ab. Kein Wunder - mit ihrem aktuellen Album "1989" distanziert sich Taylor Swift von ihren Wurzeln in der Countrymusik und wendet sich vollends dem Pop zu. Der kommerzielle Erfolg gibt der 25-Jährigen Recht. Bereits voriges Jahr wurde die Sängerin von dem Billboard-Magazin zur bestverdienenden Künstlerin im Musikgeschäft erklärt. Das Journal schätzt, dass sie im vergangenen Jahr mit Konzerten, Platten und Lizenzgebühren fast 40 Millionen Dollar (28,82 Mio. Euro) verdiente.

Fans jubilieren nicht nur ob des Erfolgs der Blondine - am Abend der Preisverleihung feierte auch Taylor Swifts neues Musikvideo "Bad Blood" Premiere. Darin geben sich unter anderen Stars wie Jessica Alba , Kendrick Lamar und Selena Gomez die Ehre.