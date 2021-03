Platz 1, 2, und 3: Drake stellt neuen Rekord in den US-Charts auf

Rapper Drake ist der erste Künstler, der gleichzeitig auf den ersten drei Plätzen in den US-Charts eingestiegen ist. Der 34 Jahre alte Kanadier stieg mit den Liedern "What's Next" auf Platz eins, "Wants and Needs" auf Platz zwei und "Lemon Pepper Freestyle" auf Platz drei der Billboard Hot 100 ein, wie das Magazin "Billboard" berichtete, das die Charts herausgibt. Vor Drake hatten nur die Beatles und Ariana Grande diese Platzierungen überhaupt erreicht.

Mit "What's Next" gelang Drake zudem seine achte Nummer eins in den US-Charts. Mit den insgesamt drei neuen Songs kann er nun 45 Top-10-Platzierungen vorweisen.