Piotr Beczala als Don José: Ein Sergeant zum Niederknien

Piotr Beczala ist für die Rolle des Don José in Georges Bizets „Carmen“ angesagt – und er erfüllt in der Staatsoper sämtliche hohen Erwartungen. Der Ausnahmetenor ist in blendender Verfassung, in Topform, mit hoher Strahlkraft und Bühnenpräsenz ausgestattet und weiß alle Nuancen und Spitzentöne der Partie mühelos zu meistern. Besonders packend gelingt ihm auch darstellerisch die Schlussszene.

In der Titelpartie debütiert Victoria Karkacheva am Haus mit hoher Technik und vielen Farben ihres dunklen Mezzos, allerdings mangelt es ihr vor allem im ersten Akt an Erotik. Anna Bondarenko kann in der Partie der Micaëla viel Innigkeit mit ihrem schönen, dunkelgefärbten Sopran erzeugen. Alexey Markov ist ein sonorer und kerniger Escamillo. Nicht zu vergessen die vielen kleinen Rollen, wie der wuchtige Zuniga von Evgeny Solodovnikov, die prächtige Mercédès der Isabel Signoret sowie die exzellente Frasquita der Ileana Tonca. Aber auch Carlos Osuna, Clemens Unterreiner sowie Leonardo Neiva gefallen im trostlosen Ambiente der bekannten Inszenierung von Calixto Bieito.

Großteils homogen singen der Chor und Kinderchor der Staatsoper, die sich auch durch besondere Vitalität im Spiel auszeichnen. Sehr routiniert im positiven Sinne und immer differenziert leitet Yves Abel das Orchester der Wiener Staatsoper. Es entstehen viele innige, aber auch packende Momente, wie etwa beim Finale. Viel Applaus!