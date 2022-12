Pink Floyd veröffentlichen 18 Live-Alben aus dem Archiv

Bereits zum zweiten Mal veröffentlicht die britische Band Pink Floyd eine große Anzahl an Live-Alben aus dem Archiv - wohl, um nicht die Rechte an den Aufnahmen zu verlieren. Gleich 18 Konzertmitschnitte aus dem Jahr 1972 wurden auf diverse Streamingdienste geladen, wo sie nun abrufbar sind. Unter den Aufnahmen finden sich auch Live-Versionen jener Songs, die 1973 zum erfolgreichsten Album der Band, "The Dark Side Of The Moon", werden sollten.

Die Veröffentlichung aus dem Vorjahr, als Alben aus der Zeit von "Atom Heart Mother" freigegeben wurden, sind übrigens inzwischen wieder von Spotify und Co verschwunden.