Pianist Paul Badura-Skoda im Alter von 91 Jahren gestorben

Der Doyen der Pianisten

Mit Badura-Skodas Tod gehen Jahrzehnte Klavierkunst zu Ende, die beinahe nie begonnen hätten. Denn eigentlich hätte der am 6. Oktober 1927 in Wien geborene Badura-Skoda Ingenieur werden wollen. Übrig von diesem einstigen Berufswunsch blieb die Neugier, hinter die genaue Funktionsweise von Musikstücken zu blicken, und die Sammelleidenschaft für historische Instrumente. Seine musikalische Begabung wurde jedoch dankenswerterweise früh erkannt und gefördert, ausschlaggebend für seine Laufbahn waren jedoch nicht zuletzt die Konzerterlebnisse bei Auftritten Edwin Fischers oder Wilhelm Furtwänglers während des Krieges. „Ich merkte in der Kriegszeit, dass in der Musik eine Kraft liegt, die Zerstörung überdauert“, erinnerte er sich einst in einer Dankesrede.

Mit eben jenen Idolen sollte er schon wenig später in engeren Kontakt kommen. Nur zwei Jahre nach Beginn seines Studiums am Wiener Konservatorium gewann er den ersten Preis des Österreichischen Musikwettbewerbs und erhielt ein Stipendium für einen Meisterkurs bei Fischer. „Das Heizmaterial war damals so knapp, dass ich nur schnelle Stücke geübt habe, damit mir die Finger nicht an den Tasten festfrieren“, begründete Badura-Skoda mit Augenzwinkern die rasche Entwicklung seiner Technik.

Furtwängler und Karajan machten ihn berühmt

Furtwängler und Herbert von Karajan wurden 1949 erstmals auf den jungen Pianisten aufmerksam, ihre Einladungen zu internationalen Konzerten machten ihn praktisch über Nacht berühmt. Seine ersten Auftritte in Salzburg, New York und Tokio blieben als ausverkaufte Debüts in Erinnerung. Die folgenden 70 Jahre brachte er mit unermüdlichen Auftritten bei den wichtigsten Festivals und den bedeutendsten Konzertsälen der Welt zu.