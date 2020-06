Philosoph Rudolf Haller 84-jährig gestorben

Der am 17. April 1929 im obersteirischen St. Gallen geborene Denker studierte Philosophie, Soziologie, Geschichte und Kunstgeschichte in Graz und ging danach als Postdoc nach Oxford (1958/59). Dort wandte er sich der sprachanalytischen Philosophie zu. Seine Habilitationsschrift (1961) war dem Beutungsproblem gewidmet, das auch in den folgenden Jahren im Zentrum seiner Forschung stand. Seine zentrale These: Ausdrücke erhalten ihren Sinn dadurch, dass sie gebraucht werden. Eine von der Verwendung unabhängige, außersprachliche Bedeutung gibt es nicht.

Später widmete sich Haller, der 1967 nach einer kurzen Professur in Hannover an die Uni Graz berufen wurde und dort bis 1997 wirkte, v.a. erkenntnistheoretischen Fragen sowie dem Problem der "fiktiven Gegenstände". Mit Studien zu Alexius Meinong, Otto Neurath, Ernst Mach und Ludwig Wittgenstein ist es ihm gelungen, international Interesse an der Tradition der österreichischen Philosophie zu erwecken. Haller habe "die Eigenständigkeit gegenüber den in Deutschland vorherrschenden Strömungen in den Mittelpunkt gerückt", betonte sein ehemaliger Grazer Institutskollege Johann Christian Marek im Gespräch mit der APA. Als Lehrer sei er "ein großer Förderer des akademischen Nachwuchses gewesen, der die Lehre am Institut internationalisiert hat".