Beerdigung in New York geplant

Oscar-Preisträger Philip Seymour Hoffman soll in New York im Kreis von Familie und engen Freunden beigesetzt werden. In einer Mitteilung der Sprecherin des am Sonntag gestorbenen Schauspielers gab es aber keinen Hinweis auf einen möglichen Termin. Zudem gab die Sprecherin am Dienstag bekannt, dass eine weitere Trauerfeier zu einem späteren Zeitpunkt in New York geplant sei.

Statt Blumen wünsche sich die Familie Spenden für zwei wohltätige Organisationen, die Hoffman am Herzen lagen. Der Mime war am Sonntag tot in seiner New Yorker Wohnung gefunden worden, in seinem linken Arm steckte eine Spritze. Die Ermittler gehen von einer Überdosis Heroin aus. Die Todesursache ist offiziell aber noch nicht bekannt. Der dreifache Familienvater war 46 Jahre alt.