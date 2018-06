Phänomen "Super-Fan": Online-Hass gegen neue Filme

Hier wie auch in der Politik richtet sich der Zorn gegen die Zumutungen der Veränderung, wird die Vergangenheit glorifiziert. Und vergiftet eine lautstarke Minderheit den öffentlichen Diskurs, der ein Online-Diskurs geworden ist.

Bei der Kultur sind das die sogenannten „Super-Fans“, die gar nicht super sind, sondern ihre Lieblingsfilme super-ernst nehmen, fast wie eine Religion.

Und auf jede Abweichung reagieren wie kleine Kinder, denen man das Lieblingsspielzeug wegnimmt. Oder Opernfans auf zeitgenössische Inszenierungen.

Passt etwas nicht in ihr Weltbild – ein Handlungsstrang, ein Schauspieler –, dann werden diese „Super-Fans“ aktiv. Und setzen online alle Hebel in Bewegung, um ihre Meinung durchzusetzen: Sie fahren koordinierte Kampagnen in den sozialen Medien, beeinflussen Wertungswebseiten, beschimpfen die Stars. Besonders hysterisch reagieren diese Fans dann, wenn ein altbekannter Stoff insofern in neuem Gewand präsentiert wird, als er weiblicher wird.

Derzeit im Kino: „Ocean’s 8“, lauter Frauen statt Männer im Cast – Aufregung. „ Star Wars“ mit prominenten Rollen für Frauen – Aufregung. „Star Trek“ aus (anfangs) weiblicherer Perspektive – Aufregung.

Selbst so, nun ja, wenig tiefgreifende, aber irgendwie liebenswerte Meterware wie „Overboard“ ( Kurt Russell, Goldie Hawn, Gedächtnisverlust) ist den verbissensten Fans sakrosankt. In der Neuauflage von 2017 war der 80er-Jahre-Komödienstoff geschlechtermäßig umgedreht – der (reiche) Mann hat das Geächtnis verloren und die (arme) Frau nützt es aus. Eigentlich nichts, worüber man mehr als einen Moment verlieren sollte. Aber auch hier: Aufregung.