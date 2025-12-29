Die deutsche Schauspielerin Katja Riemann hat ihren gestorbenen Ex-Freund und Kollegen Peter Sattmann in einer Mitteilung bei Instagram gewürdigt. "Du fehlst uns schon jetzt. Der liebevolle Schalk in deinen Augen, deine permanente Zigarettenraucherei, deine Witze (keinen haben wir uns merken können), deine Sonnenbrillen, die wir in allen Ehren halten werden, deine absichtslose Lässigkeit und Coolness", schrieb Riemann.

"Du lebst in unseren Herzen, unseren Erinnerungen, in unserem Sein, in deinen bezaubernden Töchtern, deinen Filmen, deinem Schreiben, deiner Kunst", betonte sie weiter. "Sei gewiss: unsere Liebe für dich wird dich wärmen. Am 25.12. 25 hast du den letzten Zeitpfeiler deines Lebens gesetzt. Vorhang."