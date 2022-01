Peter Bogdanovich: „Mein Lieblingsfilm – einer, der ein Flop war“

Welcher ist Ihr persönlicher Lieblingsfilm?

Nicht „The Last Picture Show“. Das war eine sehr intensive Arbeit, ich war danach ein anderer Mensch, hatte mich in Cybill Shepherd verliebt, mein Leben war explodiert. Ich hatte Spaß bei „What’s Up Doc?“, aber mein Lieblingsfilm ist einer, der ein Flop war, „They All Laughed“ mit Ben Gazzara, Audrey Hepburn und Dorothy Stratten. Wir filmten in New York, meiner Heimatstadt, ich war schrecklich verliebt in Dorothy, Hepburn war bezaubernd. Es war nicht mein bester Film, aber mein liebster.

Ihr Vater war Serbe und Ihre Mutter Wienerin?

Ja. Mein Vater war Pianist und ein brillanter Maler, meine Mutter gestaltete die Rahmen für seine Bilder. Ich wurde in Farbe und Komposition hineingeboren von dem Moment an, in dem ich meine Augen öffnete. Diese künstlerische Umgebung hat mich sicher beeinflusst.

Sie waren auch Journalist und Schauspieler, spielten den Psychiater der Psychiaterin von Tony Soprano in „Sopranos“. Welchen Job liebten Sie am meisten?

Diese beiden Jobs hatte ich vor allem, bevor ich Regisseur wurde. Ich schrieb eine Kolumne im Gymnasium für die Schülerzeitung. Später liebte ich es, Interviews zu machen mit den talentierten Leuten, die ich in Hollywood traf – wie Orson Welles, Alfred Hitchcock und Howard Hawks.

Diese Interviews brachten Sie in zwei Büchern heraus. Was haben Sie noch vor?

Ich möchte ein weiteres Buch mit Interviews herausbringen, „Five American Icons“ – mit Arthur Miller, Lauren Bacall, Kirk Douglas, Jack Nicholson und Clint Eastwood. Ich habe auch ein Theaterprojekt, eine Doku und einen Film über George Gershwin in Arbeit …