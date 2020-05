Peter Alexander: Die Leinwandkarriere

Franz Antel nützte die Gunst der Stunde und engagierte den neuen Star 1954 für die Hauptrolle seiner Filmkomödie "Verliebte Leute". Da die Alexanders zu diesem Zeitpunkt jedoch die Flitterwochen nachholten und niemand wusste, wo sie waren, ließ der Regisseur seinen künftigen Star via Interpol suchen - gefunden hat er ihn dann aber durch einen gemeinsamen Freund in Grado. Die Flitterwochen wurden abgebrochen, Peter Alexander kam ins Studio.



Nicht alleine, denn Hilde war dabei. Und mischte sich schon am ersten Drehtag in Antels Regiearbeit ein, was dieser sofort stoppte. "Sie hatte in dieser Ehe eindeutig die Hosen an", erzählte er, "vor allem lag die Auswahl der Film-Partnerinnen in ihrer Hand. Harmlose, liebe Mädel wie die Waltraut Haas waren kein Problem. Da war der Peter sicher und völlig ungefährdet. Aber Sexbomben wären nicht infrage gekommen, da hätte Hilde sofort ein Veto eingelegt." Die einzige Ausnahme war der Film "Das Liebeskarussell", den Alexander 1965 an der Seite von Anita Ekberg drehte, nachdem es Regisseur Axel von Ambesser gelungen war, Hilde Alexander bei mehreren Glas Rotwein zur Zusammenarbeit ihres Mannes mit der größten Sexbombe dieser Zeit zu überreden.



Seit Mitte der 50er-Jahre drehte Alexander einen Film nach dem anderen, mehr als 50 sollten es insgesamt werden. Zuerst spielte er kleine Rollen, dann größere, ehe er zur Nr. 1 der Unterhaltungsbranche wurde. Dabei wollte er selbst vom Film nichts wissen, da den Schöngeist das stundenlange Warten nervte, bis die nächste Szene drehreif war. Er konnte es sich aber auch bald leisten, so manches Filmangebot abzulehnen, da er mit seinen Plattenaufnahmen viel Geld verdiente.