Pereira übernimmt Salzburger Festspiele

Er wollte ja schon einmal, 1999, Intendant der Salzburger Festspiele werden. Das scheiterte, dem Vernehmen nach, u. a. daran, dass er die von ihm schon damals geleitete Züricher Oper nicht aufgeben wollte. Im zweiten Anlauf hat es der am 11. Oktober 1947 geborene Alexander Pereira geschafft: Er setzte sich im Finale gegen Pierre Audi und Stephane Lissner durch, Markus Hinterhäuser war von der Jury nicht in den Dreiervorschlag aufgenommen worden.



Ab Samstag hat Pereira sein Ziel endgültig erreicht, wird zwar die Oper in Zürich noch ein Jahr parallel leiten, darf sich aber an der Salzach über ein großzügiges Einstandsgeschenk freuen: Das Budget 2012 wird mit rund 57 Millionen Euro um fünf Millionen höher sein als 2011.



Damit will er die Festspiele verlängern. Sie sollen, zumindest 2012, eine Woche früher mit pastoraler Musik beginnen und ein paar Tage länger dauern. Er setzt ausschließlich auf Premieren. Nur die Produktionen der Osterfestspiele (Bizets "Carmen") und der Pfingstfestspiele (Händels " Giulio Cesare") werden auch im Sommer gezeigt. Auf die Osterfestspiele hat er künstlerisch keinen Einfluss. Für die Pfingstfestspiele konnte er Cecilia Bartoli als Leiterin gewinnen. Schauspielchef ist Sven-Eric Bechtolf.