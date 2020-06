Pereira startet in Mailand mit Premieren-Rekord

Mit einem Furioso startet Alexander Pereira in seine erste Spielzeit als Chef der Mailänder Scala. Nicht weniger als 20 Opernpremieren soll es 2014/’15 geben, mehr als je zuvor. Pereira, der im Oktober sein Amt als neuer Scala-Intendant antritt, hat den Gewerkschaften des Mailänder Opernhauses das Programm für die nächste Saison vorgestellt.

Eröffnet wird die nächste Scala-Saison am 7. Dezember mit Beethovens "Fidelio". Die Regie wird Deborah Warner führen. Dirigent wird zum letzten Mal Daniel Barenboim sein, der das Haus danach verlassen wird.

Der Mailänder Stardirigent Riccardo Chailly, der ab 1. Jänner 2015 Barenboim als Musikdirektor ersetzt, wird am 1. Mai 2015 zur Eröffnung der Weltexpo in Mailand bei einer Aufführung von Puccinis "Turandot" leiten. Wegen der Expo, die vom 1. Mai bis 31. Oktober 2015 stattfindet, wird die Scala jeden Abend offen sein, um den 20 Millionen Besuchern, die in der lombardischen Hauptstadt erwartet werden, Aufführungen zu bieten.