Paul McCartney musste Japan-Konzerttour absagen

Ex-Beatle Paul McCartney hat wegen gesundheitlicher Probleme sämtliche Konzerte in Japan absagen müssen. Das teilte eine Sprecherin der Konzertagentur Kyodo Tokyo am Dienstag auf Anfrage mit. Der 71-jährige Musiker sei kurz nach seiner Ankunft in Japan an einer nicht näher bezeichneten Virusinfektion erkrankt und ärztlich behandelt worden.

Er habe ursprünglich vier Konzerte - drei in Tokio sowie ein weiteres in Osaka - geben wollen. McCartney war am 16. Mai in Begleitung eines Roboters, mit dem der Brite in seinem Musikvideo "Appreciate" gemeinsam tanzt, in Japan gelandet.