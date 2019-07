"Papa Funk" Art Neville verstorben

Der „ Rolling Stone“ würdigte Neville als einen „Giganten der New Orleans Musik“. „Seine Karriere als Pianist und Sänger umfasste mehr als 60 Jahre und hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck auf Funk, Soul und Jazz“, schrieb das Fachmagazin. Neville wurde 1937 als ältester der vier Brüder Art, Charles, Aaron und Cyril in der Jazz- und Soul-Metropole New Orleans geboren. Bereits mit 16 Jahren nahm er mit der Band The Hawketts den Country-Song „Mardi Gras Mambo“ auf, der bis heute beim Karneval in New Orleans gespielt wird.