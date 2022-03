Panne vor Gericht: Unveröffentlichter Ed-Sheeran-Song abgespielt

Bei einer Gerichtsverhandlung über angebliche Copyright-Verletzungen durch Ed Sheeran ist versehentlich ein noch unveröffentlichter Song des britischen Popstars abgespielt worden. Wie die Nachrichtenagentur PA meldete, geschah die Panne, als am Dienstag eine frühe Version des Sheeran-Hits "Shape of You" aus dem Jahr 2017 im Gerichtssaal vorgespielt werden sollte. Stattdessen erklang ein Clip mit unveröffentlichtem Material vom Computer eines Co-Autors des Sheeran-Songs.

Der 31 Jahre alte Superstar Sheeran muss sich derzeit vor Gericht mit dem Vorwurf auseinandersetzen, bei "Shape of You" von einem anderen Song abgeschrieben zu haben. Das zumindest behaupten die Songwriter Sami Chokri und Ross O'Donoghue, die in dem Lied Teile ihres Songs "Oh Why" aus dem Jahr 2015 wiedererkennen wollen.

Sheeran und seine Co-Autoren streiten die Vorwürfe ab. Der Popstar hatte in dem Fall bereits eine eigene Klage eingereicht, um seinen Namen von dem Vorwurf "reinzuwaschen", wie er sagte.