P183: Street Art als Waffe

P183

Viele von Pawels Bildern wirken politisch motiviert. Beispielsweise taufte er eines seiner Werke "Welcome back Putin". Dafür klebte er lebensgroße Sticker von Polizisten in Ganzkörpermontur an Eingangstüren. Um diese zu öffnen, musste man sie anrempeln (siehe Bilder).Trotz dieser eindeutigen politischen Nachricht, sieht sichnicht als politischer Künstler. Aber "diese Probleme beunruhigen mich genauso, wie jeden anderen Menschen auch, der in Russland lebt. Ich suche überall die Wahrheit und ich kann Lügen und Ungerechtigkeiten nicht ausstehen. Und die Machthabenden haben viele Laster." Pawel will sich auch nicht direkt zu Putin und den restlichen Staatsführern seines Landes äußern, er will, dass seine Kunst für sich spricht.

Eine klare politische Meinung hat er trotzdem, auch wenn das Fernsehen einer seiner größten Feinde zu sein scheint: "Das Problem sind immer die Machthabenden und die Politik. In Russland tauchen auf wundersame Weise immer neue Leute auf, aber nichts ändert sich. Solange der Staat nicht aufhört die Gier, Dummheit und Widerwärtigkeit seines Volkes zu fördern, wird sich in diesem Land gar nichts ändern. Es gibt wenig Gescheite, die unabhängig sind. Sie muss man fördern und lenken. Aber unser Fernsehen zeigt nur Widerwärtigkeiten, Plattitüden und Ausschweifungen."

Während P183 als Einzelkämpfer unterwegs ist, treibt die Künstlergruppe "Voina" (Krieg) im Kollektiv ihr künstlerisch-rebellisches Unwesen. Die Gruppe sieht sich als Kunstaktivisten, die im Kampf mit dem russischen System stehen. Pawel gehört nach seiner Aussage nicht dazu, denn "ich bin kein Aktivist, sondern eher Künstler oder sogar Regisseur."