Otto-Mauer-Preis an Nilbar Güres

Otto Mauer

St. Stephan

Mauer

Franz West

Brigitte Kowanz

Peter Kogler

Esther Stocker

Der Preis wird von einem Fonds der Erzdiözese Wien in Erinnerung an Msgr.vergeben. Als Geistlicher und Betreiber der "Galerie nächst" hattedie widerständige und neue Kunst insbesondere in den 1960ern massiv gefördert. Der Otto-Mauer-Preis gilt heute als wichtigste Anerkennung für jüngere Künstler inÖsterreich. Heute arrivierte Künstler und Künstlerinnen wieodergehörten bereits zu den Ausgezeichneten.

Der diesjährige Preis wird am 9. Dezember vergeben. Von 14. Dezember 2014 bis 1. Februar 2015 sind Werke der Künstlerin im Jesuitenfoyer, Bäckerstraße 18, 1010 Wien, ausgestellt. In Österreich wird Nilbar Güreş von der Galerie Martin Janda vertreten; auch die türkische Galerie Rampa (Istanbul) hatte ihre Arbeiten auf der "Viennafair" - bereits in Wien präsentiert.