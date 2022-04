Osterfestspiele auch für Galerien und Kunsthandel in Salzburg

Dass sich das Vokabular der Kunst einerseits hält, zugleich aber ständiger Aktualisierung in der Konfrontation mit Anderem bedarf, ist auch beim Rundgang durch die zeitgenössischen Galerien Salzburgs offensichtlich.

Die Galerie Ropac zündet hier ein wahres Feuerwerk: Sie repräsentiert seit 2017 den Nachlass des US-Künstlers Robert Rauschenberg, der ab den 1950ern mit der Kombination von Hochkunst und Alltagskultur Pionierarbeit leistete. Ropac zeigt nun Werke, die ab den 1980ern in Kollaboration mit einer japanischen Keramikfabrik entstanden: Auf massive Platten trug Rauschenberg hier seine Collagen auf, übermalte und brannte sie. Botticellis Venus und die Mona Lisa treffen da auf japanische Schriften oder Werbemotive. Das Preislevel – von 315.000 € für Kleinformate bis zu 4,5 Millionen für ein wandfüllendes Opus Magnum – richtet sich eher nicht an Gelegenheitskäufer: Hier geht es darum, ein eloquentes Werk, das in den 1980ern nicht mehr an der Spitze der Avantgarde stand, im Digitalzeitalter neu zu entdecken.