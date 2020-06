ORF: Wrabetz’ Kampf um St. Marx

Bereits Anfang April hatte Wrabetz in einem Brief an die Stiftungsräte seine Vorstellungen von einem neuen ORF-Standort formuliert. Es handele sich dabei nicht nur um eine ökonomische, "sondern vielmehr eine wesentliche strategische Frage". Der ORF müsse "in den nächsten zehn Jahren von Grund auf erneuert werden."

Das jetzige ORF-Zentrum sei das Produkt einer Vision von Fernsehmachern, "wie sie Ende der 60er-Jahre plausibel schien". Das Modell des 21. Jahrhunderts sei ein anderes. "Die Auflösung starrer, vor Jahrzehnten kodifizierter Berufsbilder, die Durchlässigkeit zwischen den Bereichen Fernsehen, Radio und Online (...) entwickeln sich im Zuge der immer stärker werdenden Konvergenz klassischer Medien zur Überlebensnotwendigkeit", heißt es.