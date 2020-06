ORF will auf der TVthek werben

Der ORF will seine Online-Videoplattform TVthek künftig mit Werbung vermarkten. Am Dienstag wurde ein entsprechender Antrag bei der Medienbehörde KommAustria eingereicht, die diesen Schritt erst genehmigen muss. Die Forderung nach Werbung begründete ORF-General Alexander Wrabetz damit, dass eine geplante Erweiterungen des Sendespektrums einen enormen finanziellen Aufwand bedeute, "der in Zeiten rigider Sparprogramme nur durch zusätzliche Einnahmen aus Online-Werbung finanzierbar ist."

Die TVthek soll nämlich um Kaufproduktionen aus dem Dokumentar- und Kulturbereich sowie um ein umfassendes und zeitlich unbegrenzt abrufbares ORF-TVthek-Archiv erweitert werden. Bisher waren nur Eigen- und Koproduktionen zugelassen.

Vorerst keine Reaktion auf den ORF-Antrag gab es vom Verband der Privatsender, der sich stets vehement gegen eine Vermarktung der TVthek ausgesprochen hat.