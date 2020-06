ORF-Standort: Häupl will Entscheidung

Häupl will den ORF unbedingt nach St. Marx lotsen - vermutet der Wiener ÖVP-Obmann Manfred Juraczka. Der Standort St. Marx werde aber auch dadurch nicht interessanter, wenn man versuche, ihn dem ORF regelrecht aufzudrängen, befand der VP-Politiker am Donnerstag in einer Aussendung.



"Den Wunsch des Bürgermeisters in Ehren, sein offensichtliches Lieblingsprojekt weiterhin durchsetzen zu wollen, aber er sollte sich vielleicht auch einmal Gedanken darüber machen, wie er sich die Nachnutzung des denkmalgeschützten Ensembles am Küniglberg vorstellt", so Juraczka.



Die Stadtregierung habe keinerlei Konzept, was im Falle einer Übersiedelung mit dem Areal passieren solle. "Der derzeitige ORF-Standort wird von der Belegschaft gerne angenommen. Und weder der ORF noch die Stadt können sich derzeit derlei finanzpolitische Abenteuer leisten", zeigte sich Juraczka überzeugt. Zudem sei vorher die "dubiose Struktur" der ebenfalls in St. Marx angesiedelten Media-Quarter-Gesellschaft zu klären.