ORF plant Nulllohnrunde

Der ORF bewegt sich aufgrund der lauen Werbekonjunktur und der internen Widerstände gegen Einsparungen im Personalbereich im ersten Halbjahr 2012 finanziell unter den Erwartungen. Dies teilten ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und Finanzdirektor Richard Grasl im Quartalsbericht den Stiftungsräten des öffentlich-rechtlichen Senders mit.

2012 dürfte sich im ORF-Konzern daher nur "ein knappes Plus – jedoch deutlich unter Planwert" ausgehen, heißt es laut APA in einem Schreiben der ORF-Spitze an das Aufsichtsgremium. 3,5 Millionen Euro wurden als Konzernergebnis angepeilt. Nunmehr geht man jedoch nur noch von plus 1,2 Millionen Euro aus. In der ORF-Mutter ohne Tochtergesellschaften steuert man ein "leichtes Minus von 3,1 Millionen Euro an".